В Якутске городского чиновника уволят за чрезмерные расходы на банкеты

ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Руководитель управления делами администрации Якутска после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей, будет уволен, сообщила в понедельник мэр Сардана Авксентьева.

По словам главы Якутска, она "была неприятно удивлена", узнав о закупке муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей". Она добавила, что не получила "вразумительного объяснения" от руководителя МКУ "Управление делами".

Как уточнили в горадминистации, в настоящее время управление возглавляет Максим Артемьев.

"Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника… скорее, привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены", — поделилась Авксентьева на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета.

"Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты", — добавила мэр.

Первым распоряжением Авксентьевой на этом посту стал указ о продаже дорогих машин мэрии.