В Якутске городского чиновника уволят за чрезмерные расходы на банкеты

ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Руководитель управления делами администрации Якутска после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей, будет уволен, сообщила в понедельник мэр Сардана Авксентьева.
По словам главы Якутска, она "была неприятно удивлена", узнав о закупке муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей". Она добавила, что не получила "вразумительного объяснения" от руководителя МКУ "Управление делами".
Как уточнили в горадминистации, в настоящее время управление возглавляет Максим Артемьев.
"Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника… скорее, привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены", — поделилась Авксентьева на своей странице в Instagram.
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Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение по ватсапу с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ "Управление делами", но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые "подстава", скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены. С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета. Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек
Она подчеркнула, что не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета.
"Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты", — добавила мэр.
Первым распоряжением Авксентьевой на этом посту стал указ о продаже дорогих машин мэрии.