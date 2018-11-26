Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
Дело рассмотрят по существу в декабре. Этим займется не суд, а сам регулятор, добавил пресс-секретарь организации Вадим Ампелонский.
Первого октября в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов из стоп-листа.
Компания Google не подключилась к реестру, но написала объяснение, детали которого пока не разглашаются.
Компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.