Путин оценил идею о допвыплатах врачам за снижение смертности

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Кировской области Игорем Васильевым оценил эксперимент с дополнительными ежемесячными выплатами участковым врачам за снижение смертности на участке, отметив, что подобную идею можно тиражировать.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Мы ввели такую систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем – довольно-таки серьёзные цифры – до 10 тысяч рублей. За что? За то, что вовремя направляют на диспансеризацию, при необходимости направляют на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам", — рассказал президенту губернатор.

Васильев рассказал, что выплаты до 10 тысяч рублей в месяц стали возможными за счёт экономии средств в рамках реализации проекта "Бережливая поликлиника". В рамках этого проекта, по словам губернатора, внедряются цифровые методы работы, что позволяет контролировать выписку лекарств, закупку, назначения и даёт экономию порядка 20% средств в системе ОМС.

"Надо посмотреть на эту практику. Может быть, её тиражировать?" — отметил президент, говоря о допвыплатах докторам.