Песков рассказал, почему не писал географический диктант

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не смог принять участие в географическом диктанте, поскольку был в командировке.

"Я лично не смог. Я был в командировке", — сказал он.

Географический диктант в этом году прошел 11 ноября.

Песков добавил, что результаты диктантов всегда анализируются, и в целом пока географическая грамотность оставляет желать лучшего, хотя у россиян она выше, чем у жителей зарубежных стран.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования. Целью данной международной акции являются популяризация географических знаний и повышение интереса к географии.