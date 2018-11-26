В Дагестане посадили около семи тысяч деревьев за выходные

МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Около 7 тысяч деревьев посадили в первые дни акции "Зеленые километры" в городах и районах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"Всего за эти выходные в городах и районах Дагестана посадили около 7 тысяч деревьев. К акции присоединились многие муниципалитеты. Только в Каспийске, Махачкале и Карабудахкентском районе было высажено около 5 тысяч саженцев", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что акция продлится до конца осени.

Ранее члены правительства республики, студенты и волонтеры в рамках акции "Зеленые километры" посадили в субботу вдоль дороги, ведущей к махачкалинскому аэропорту, 1400 деревьев. Акция была инициирована главой республики Владимиром Васильевым и будет проходить во всех муниципальных образованиях республики. В ее рамках будет проводиться облагораживание территорий городов и районов, их озеленение, очистка от мусора.

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