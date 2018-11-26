В Москве и Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Палестины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дни культуры Палестины пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 26-30 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

"Дни культуры Палестины в России стартуют 26 ноября в Московском международном Доме музыки. Там откроется выставка "Иерусалим 100 лет назад", на которой будут представлены живописные работы Шехаба Аль-Кавасми, состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню солидарности с палестинским народом, а также пройдет торжественная церемония открытия Дней", — сообщили в ведомстве, отметив, что Дни культуры проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе работы межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую часть комиссии возглавляет министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, палестинскую – министр национальной экономики государства Палестина Абир Оде.

В программе открытия Дней культуры Палестины – гала-концерт ансамбля арабской музыки Sabreen и ансамбля Вифлеемской академии музыки. В мероприятиях примут участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Черкасов и другие официальные лица.

Также 27 ноября в московском Театре наций состоится показ немого спектакля двух актеров "Апельсины и камни" палестинского театра "Аштар" из города Рамаллах. Уже 28 ноября с творчеством палестинских коллективов смогут познакомиться жители и гости Санкт-Петербурга.

Кроме того, 30 ноября в РУДН пройдет литературный вечер известного писателя-переводчика русской поэзии Абдуллы Иссы и презентация его книги "Избранное русской поэзии. Антология современной русской поэзии".