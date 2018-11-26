На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Ранее в полиции сообщили, что 19 ноября в центральной части Петропавловска-Камчатского был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Власти региона тогда заявили, что задержанный находился прямо у здания краевого правительства. Задержанным оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У мужчины было изъято ружьё ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.
Позднее в социальных сетях распространилось видео данного инцидента, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. Женщина, предположительно являвшаяся чиновницей, прокомментировала происходящее следующим образом: "Это только этим, это только дротиком, как животное – чпок, чтобы он отрубился".
"Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что служебное расследование по данному факту не проводилось – сотрудница установлена в оперативном порядке.