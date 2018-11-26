Суд отклонил кассацию "Уральских пельменей" по иску к экс-директору

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отклонили иск участников шоу "Уральские пельмени" о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истцов на принятое в апреле решение арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа.

В своем иске восемь участников екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев — потребовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать экс-директора вернуть сумму полученного по договору вознаграждения в размере около 40 миллионов рублей.

Спорный договор был заключен между ТО "Уральские пельмени" в лице Нетиевского с индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По его условиям ИП Нетиевский должен был оказывать услуги по организации концертов шоу "Уральские пельмени", а общество обязалось выплачивать ему вознаграждение. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, на которую экс-директор не получил одобрения общего собрания.

Суд первой инстанции установил, что сделка действительно была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцами не доказано еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно — причинение сделкой вреда интересам общества. Суд, отклоняя иск, согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, — который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.