Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с 80-летием, назвав ее интеллигентность и уважительное отношение к зрителю образцом профессионального мастерства.

"Вас – легенду отечественного телевидения – знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию", — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Шатиловой доброго здоровья и благополучия.