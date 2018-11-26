В Керченском проливе возобновили судоходство

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, снова открыт для прохода гражданских судов. 26 ноября 2018

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, снова открыт для прохода гражданских судов. 26 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе, прерванное в воскресенье в целях безопасности, возобновлено. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Керченский пролив временно закрывали для прохода гражданских судов в целях безопасности. Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).