В Керченском проливе возобновили судоходство

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе, прерванное в воскресенье в целях безопасности, возобновлено. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Керченский пролив временно закрывали для прохода гражданских судов в целях безопасности.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).