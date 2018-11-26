ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края не нашла нарушений в назначении доплат к пенсиям восьмерым членам правительства региона, которые ушли в отставку после прихода нового губернатора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства.

Восемь из 33 членов правительства края написали заявления об увольнении после инаугурации губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В начале октября Фургал сообщал РИА Новости, что запрос о правомерности назначения пенсий и социальных выплат нескольким членам правительства Хабаровского края, которое сейчас считается ушедшим в отставку, направлено в Генпрокуратуру РФ. Он отмечал, что вопросы вызвало постановление за подписью экс-главы региона Вячеслава Шпорта о назначении пенсий и социальных выплат определенному кругу лиц из числа членов правительства Хабаровского края.

"В начале октября выяснилось, что восьмерым членам правительства региона, которые решили уволиться, были определены выплаты и прибавки к пенсии. Запрос был направлен в Генпрокуратуру. Краевая прокуратура по итогам проверки нарушений не обнаружила", — сказал собеседник агентства.