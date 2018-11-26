Составлен рейтинг трезвости российских регионов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов. Результаты опубликованы на сайте проекта.
В пятерке лидеров оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).
Десятку благополучных регионов замыкают Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).
В пятерке самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом значатся Чукотский автономный округ (48,14), Магаданская область (46,98), Ненецкий автономный округ (46,85), Сахалинская область (45,88), и Республика Коми (48,14).