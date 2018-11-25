В ЛДПР предложат понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает во время первомайского митинга ЛДПР на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает во время первомайского митинга ЛДПР на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ЛДПР предложит понизить возраст уголовной ответственности в России с 14 до 12 лет, сообщает пресс-служба партии.

"ЛДПР предложит понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. В последнее время учащаются случаи проявления подростковой жестокости. Причем возраст хулиганов неуклонно снижается, молодые ребята теперь образованные и, зная о своей безнаказанности, порой идут на самые жестокие преступления, вплоть до убийств", — говорится в сообщении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что партия выйдет с предложением понизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет.

"Мы неоднократно уже это предлагали, но к нам прислушиваются слишком поздно, когда происходит что-то чудовищное и непоправимое. Давайте не дожидаться каких-то кровавых событий, а изменим Уголовный кодекс уже сейчас", — добавил он.