Курганские казаки послали письмо Трампу с требованием "вернуть" деньги

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Курганская региональная общественная организация "Казачество России" в пятницу передала в генконсульство США в Екатеринбурге письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором просит вернуть "украденные" у русских людей деньги, сообщил РИА Новости верховный атаман региональной организации Валерий Попов.

"Сегодня наше обращение мы передали представителю генерального консульства США в Екатеринбурге, который к нам вышел, потому что у нас не был заказан пропуск. Кроме того, в консульстве нам дали электронную почту самого Трампа, мы и туда направили наше письмо", — сказал он, отметив, что быстрый ответ на это письмо вряд ли последует.

Как сообщалось ранее, письмо за его подписью опубликовано на странице атамана в социальной сети "ВКонтакте". В письме указывается, что "в своих выступлениях против России вы (Трамп — ред.) и ваши СМИ устраиваете бесовской шабаш", кроме того, он призвал не бороться с русским народом и вернуть "украденные у народа деньги" для "национального возрождения".