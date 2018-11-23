В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитации

САМАРА/САРАТОВ, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик считает, что на законодательном уровне необходимо более жестко регулировать деятельность реабилитационных центров для алко- и наркозависимых.

Ранее прокуратура области сообщила, что правоохранительные органы в Саратове пресекли деятельность реабилитационного центра для наркозависимых, в котором пациентов удерживали силой. СУСК РФ по региону по данному факту возбудило уголовное дело, прокуратура инициировала проверки в других реабилитационных центрах региона.

По данным УФСБ России по Саратовской области, в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых "Начало" и "Решение" были обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетние, которых удерживали силой, лишали пищи и сна, не давали лекарств, а также применяли различные методы воздействия на их психику, за невыполнение требований пациенты подвергались наказаниям, граничащим с пытками. По информации ведомства, сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большую их часть составляли лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.

"Я, как уполномоченный, этой ситуацией очень обеспокоена… То, что мы сегодня увидели, это, конечно, недопустимый факт. Никакого жестокого обращения с людьми вообще нельзя допускать, тем более в центрах, где люди пытаются излечиться… Проблема действительно есть, ее никто не отрицает. Я согласна с тем, что на законодательном уровне нужно более жестко регулировать деятельность таких центров", — сказала Журик РИА Новости.

Она добавила, что одна из главных проблем подобных центров заключается в том, что общественность зачастую не знает того, что действительно происходит в таких организациях. "Конечно, проблема деятельности таких центров актуальна не только для Саратовской области, она обсуждается на федеральном уровне… По мнению общественного совета по правам человека, основная проблема этих центров – это отсутствие контроля со стороны общественности, отсутствие необходимости получения лицензии", — отметила омбудсмен.

По ее словам, в связи с произошедшим в Саратовской области пройдет круглый стол с участием представителей общественности, власти, правоохранительных и надзорных органов, врачей для выработки предложений по регулированию деятельности реабилитационных центров.

"Учреждения, которые оказались в поле зрения правоохранительных органов, не являются подведомственными министерству здравоохранения области", — прокомментировали РИА Новости ситуацию вокруг реабилитационных центров в пресс-службе областного минздрава.

На видео оперативной съемки УФСБ по Саратовской области пациенты реабилитационных центров, которых удерживали силой, рассказывают, что они спали максимум по 3-4 часа в сутки, а тех, кто засыпал, обливали холодной водой. Кроме того, по их словам, провинившихся заставляли носить на себе автомобильные шины, канистры с водой или съедать полную кастрюлю отварной перловки.