Крымские и кубанские вина победили в международном конкурсе

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности определил победителей престижного международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, призовые места взяли виноделы Крыма и Кубани.

Состязание проходит под патронатом Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство напитка по всему миру, а также при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса, помимо отечественных специалистов, входят независимые эксперты из винодельческих стран, в том числе признанные лидеры — французы.

В этом году в конкурсе участвовали вина и крепкие напитки из 17 стран: России, Австралии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Грузии, Греции, Италии, Испании, Ливана, Португалии, Франции и других. Комиссия изучила почти 300 образцов.

Победителями в номинации "Игристые вина" стали "Агрофирма "Золотая Балка" из Севастополя, "Завод шампанских вин "Новый Свет" и "ИП Волошин" (бренд Cock t'est belle) из Крыма, "Игристые вина" из Санкт-Петербурга и другие производители.

"Напитки оценивала международная комиссия. Игристые вина, например, оценивала главный энолог Института энологии Шампани, единственного института шампанского в мире, Аврора Жеди", — рассказал РИА Новости один из победителей профессионального соревнования, представитель винодельни в Коктебеле Cock t'est belle Илья Волошин.

В категории "Виноградные и плодовые вина" независимое жюри отметило золотой медалью винодельни "Кубань-Вино" и "Мысхако" из Краснодарского края, крымское винодельческое хозяйство Alma Valley, "Гранд вайн коллекшн" из Московской области (фруктовые вина) и ряд других.

Награду за спиртные напитки получили "Кизлярский коньячный завод" из Республики Дагестан, "Завод Первомайский" (Крым).