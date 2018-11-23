На Красной площади украсили новогоднюю елку

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.

ГУМ-каток и ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября, сообщила ранее пресс-служба катка. В этом году темой оформления катка и ГУМ-ярмарки стали любимые герои советских мультфильмов — Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и другие.

Елка высотой 21 метр установлена на Красной площади рядом с традиционным ГУМ-катком, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании Bosco.

На елке в качестве украшения разместили большие изображения Кота Матроскина, Чебурашки, Крокодила Гены, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Винни-Пуха и других известных героем. Вершину елки украсила большая рубиновая звезда.

МИА "Россия сегодня" и Международное агентство и радио Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка.