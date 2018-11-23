В Казани выбрали самую красивую российскую студентку

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Казани завершился финальный этап конкурса "Краса студенчества России-2018".

Победила студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Титул "Вице-краса" достался Екатерине Колосовской из Ульяновского педагогического университета.

Всего в финал конкурса вышли 12 девушек. Они выступили с хореографическими, вокальными и артистическими номерами, участвовали в дебатах и состязались в интеллектуальной викторине.

В состав жюри вошли чемпион высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, обладательница титула "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская, хореограф Татьяна Малахова, капитан одной из команд клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов и многие другие.

Победительница конкурса примет участие в фестивале "Российская студенческая весна" и получит денежный приз в 100 тысяч рублей.