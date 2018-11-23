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Общество

Поклонская предложила переименовать улицы Войкова в Крыму

(обновлено: 17:55 23.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила с инициативой переименовать улицы крымских городов, которые носят имя революционера Петра Войкова, участвовавшего в принятии решения о расстреле российского императора Николая II.

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
"Штык глубоко вошел в пол". Шокирующие детали убийства царской семьи
Соответствующие обращения отправлены главе Крыма Сергею Аксенову и в Общественную палату республики.

"По-разному можно относиться к личности последнего российского императора Николая II, разделять или не разделять его взгляды, одобрять или не одобрять поступки. Но сегодня мне не довелось пока встретить ни одного человека, который открыто одобрял бы внесудебную жестокую расправу над царской семьей… Сохранять у улиц и скверов имена преступников – соглашаться, что сегодня и завтра это может случиться с любым человеком, с каждым из нас", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что комиссия ОП Крыма по культуре и межнациональным отношениям отказалась поддержать инициативу. По ее словам, в палате ссылаются в том числе на аргументы о необходимости перерегистрации правоустанавливающих документов в случае переименования улиц. "Лучше ничего не сказать, чем представить такую "серьезную" аргументацию" — отметила Поклонская.

Кадр из сериала Американская история ужасов. Архивное фото
© 20th Century Fox Television/Brad Falchuk Teley-Vision/Ryan Murphy Productions
Расстрел Николая II стал сюжетом новой серии "Американской истории ужасов"
В Москве представители Русской православной церкви и православной общественности уже не раз призывали убрать из названий улиц, районов и станции метро имя революционера Петра Войкова, связанного с расстрелом Николая II и его семьи. С подобной же просьбой обращался и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о переименовании решат сами москвичи на портале "Активный гражданин". В результате голосования за сохранение существующего названия проголосовало 53% участников опроса (около 161 тысячи человек).

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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for_bahus
Заняться то больше нечем...
17:07
23.11.2018
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УДАЧА СОПУТСТВУЕТ ХРАБРЫМ!
Пусть в Севастополе и Симферополе проведут голосование на местных административных порталах. Все должен решить народ!
16:39
23.11.2018
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Бениамин Мухаметдиев
Улицы, носящие имена Ленина, туда же. Революционер Владимир Ульянов тоже имел отношение к принятию решения о расстреле российского императора Николая II.
16:33
23.11.2018
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