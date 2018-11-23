Поклонская предложила переименовать улицы Войкова в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила с инициативой переименовать улицы крымских городов, которые носят имя революционера Петра Войкова, участвовавшего в принятии решения о расстреле российского императора Николая II.

Соответствующие обращения отправлены главе Крыма Сергею Аксенову и в Общественную палату республики.

"По-разному можно относиться к личности последнего российского императора Николая II, разделять или не разделять его взгляды, одобрять или не одобрять поступки. Но сегодня мне не довелось пока встретить ни одного человека, который открыто одобрял бы внесудебную жестокую расправу над царской семьей… Сохранять у улиц и скверов имена преступников – соглашаться, что сегодня и завтра это может случиться с любым человеком, с каждым из нас", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что комиссия ОП Крыма по культуре и межнациональным отношениям отказалась поддержать инициативу. По ее словам, в палате ссылаются в том числе на аргументы о необходимости перерегистрации правоустанавливающих документов в случае переименования улиц. "Лучше ничего не сказать, чем представить такую "серьезную" аргументацию" — отметила Поклонская.

В Москве представители Русской православной церкви и православной общественности уже не раз призывали убрать из названий улиц, районов и станции метро имя революционера Петра Войкова, связанного с расстрелом Николая II и его семьи. С подобной же просьбой обращался и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о переименовании решат сами москвичи на портале "Активный гражданин". В результате голосования за сохранение существующего названия проголосовало 53% участников опроса (около 161 тысячи человек).

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

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