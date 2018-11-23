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Общество

Депутат объяснил совет россиянам с высшим образованием работать малярами

(обновлено: 16:07 23.11.2018)
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© Из архива Сергея ВострецоваСергей ВострецовСергей Вострецов
© Из архива Сергея Вострецова

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил, что, советуя россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемые вакансии, хотел сказать, что не следует отказываться от такого варианта в качестве временного решения. 

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Как сообщали СМИ, Вострецов пожаловался на то, что к нему приходят люди, которые просят помочь с работой и говорят, что у них несколько высших образований, но при этом не хотят обратить внимание на вакансии  маляров и уборщиц, хотя, как заметил депутат, "Газпром" не в состоянии принять на работу всех.

Парламентарий отметил, что СМИ неверно передали его слова, как будто он говорил с насмешкой.

"Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу <…> Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает", — сказал Вострецов РИА Новости.

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Он пояснил, что упомянул "Газпром", потому что к нему приходил молодой человек, получивший диплом в Дагестане, и просил помочь устроиться в газовую компанию.

"Говорит: "Помогите мне устроиться в "Газпром". У меня диплом позволяет в "Газпроме" работать?" Я говорю: "Позволяет, но надо идти на собеседование". Говорит: "Я ходил, они меня не берут пока", — рассказал депутат.

По его словам, к нему довольно часто приходят с подобными просьбами. Однако, по мнению Вострецова, такие люди, как правило, не пытаются решить проблему с трудоустройством самостоятельно.

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"Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать: "Бабушка, но я не хочу за 15-20 тысяч вот туда пойти работать". Ну, так а ты почему тогда на бабкину пенсию живешь? Ей, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Может, мы с себя тоже начнем как-то спрашивать?" — задался вопросом депутат.

Он добавил, что и cам готов в будущем пойти работать по рабочей специальности. При этом, по его словам, сейчас важность таких специальностей несправедливо занижена.

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"Вот если я, депутат, потеряю работу, если я никому буду не нужен — пойду на биржу труда. А что такого? Я и грузчиком работал, и кем только не был <…> Я не боюсь работы руками. Я в деревне вырос. У нас и свиньи, и коровы были. Я знаю, как и сено косить, как картошку посадить, как свиней вырастить. Я ничего не боюсь. Если жизнь повернется, поеду на село, в деревню, заведу корову, хозяйство, как я и жил, и буду огород вести. И сейчас могу и полы помыть, и сготовить, и все что хочешь сделать", — заключил Вострецов.

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