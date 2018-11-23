В Омской области в школе прокомментировали инцидент с грязной посудой

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Замдиректора Марьяновской школы №1 Омской области Владимир Дегтярев назвал инсценировкой видеоролик, где дети едят из посуды, в которую старшеклассники выжимают грязные тряпки.

Вечером в среду в одной из соцсетей появилось видео, на котором дежурящие в столовой старшеклассники со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки грязные тряпки. После этого в столовую приходят на обед ученики младших классов и едят якобы из этой посуды. Прокуратура района организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков. В школе сейчас идет прокурорская проверка", — сказал РИА Новости Дегтярев.

Он отметил, что с решившими похулиганить школьниками профилактические беседы провели работники прокуратуры, инспекторы по делам несовершеннолетних.

Председатель районного комитета по образованию Ольга Ходюк также сообщила, что видео постановочное, и здоровью детей ничего не угрожает. "Мы установили авторов этого ролика. Они пояснили, что видео — инсценировка. Ребята хотели пошутить, они специально работали на камеру, никто грязную еду в реальности не ел. Со школьниками провели профилактическую беседу в комитете по образованию, с ними поговорили директор школы, инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники прокуратуры. Думаю, больше они так шутить не решатся", — привели слова Ходюк в региональном Минобразования.

В областном министерстве отметили, что проверки продолжаются, а родители, которые считают, что их дети могли пострадать, могут обратиться с заявлениями в правоохранительные органы.