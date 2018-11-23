Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки 2025 года.
Он отметил, что всемирная универсальная выставка 2025 года станет событием мирового, глобального масштаба. Как сказал российский лидер, выбор города для проведения выставки будет непростым, поскольку у всех кандидатов есть достоинства и преимущества. "Мы давно и успешно сотрудничаем с международным выставочным движением. Убеждены, что оно приносит огромную пользу миллионам людей на планете, укрепляет их доверие друг другу, содействует целям устойчивого развития", — сказал Путин.
Он отметил, что Россия — постоянный участник ЭКСПО, с самой первой универсальной выставки в Лондоне в 1851 году. "За это время мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма", — отметил президент РФ.