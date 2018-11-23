Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 23 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки 2025 года.

"Сегодня для меня большая часть представить заявку российского города Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025",- сказал Путин в своем видеообращении к делегатам генеральной ассамблеи выставок.

Он отметил, что всемирная универсальная выставка 2025 года станет событием мирового, глобального масштаба. Как сказал российский лидер, выбор города для проведения выставки будет непростым, поскольку у всех кандидатов есть достоинства и преимущества. "Мы давно и успешно сотрудничаем с международным выставочным движением. Убеждены, что оно приносит огромную пользу миллионам людей на планете, укрепляет их доверие друг другу, содействует целям устойчивого развития", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия — постоянный участник ЭКСПО, с самой первой универсальной выставки в Лондоне в 1851 году. "За это время мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма", — отметил президент РФ.