МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Имя основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова из списков финалистов конкурса "Великие имена России" не вычеркивали умышленно, жульничества не было — этот вариант названия Омского аэропорта просто не пользовался популярностью, заявил глава Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев в ходе заседания экспертного совета конкурса.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка — основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, скончавшегося в 2008 году. Общественники в регионе развернули активную кампанию в его поддержку. Однако на сайте правительства Омской области 12 ноября появилась информация о том, что, по результатам социологических исследований ВЦИОМ, в финальную тройку имен для Омского аэропорта имя Егора Летова не попало.

"Активисты в Омске устроили альтернативное голосование, и естественно, раз это были активисты-поклонники Егора Летова, то он и лидировал в этом голосовании. Кое-кто стал упрекать нас, что мы якобы удалили имя Егора Летова из списков. Но мы представили все данные, Валерий Федоров (гендиректор ВЦИОМ – ред.) подробно доложил о том, как проводился опрос, в результате которого Летов набрал 6% голосов. И с этим ничего нельзя сделать. Никто не жульничал и не исключал его из списков", — сказал Фадеев, слова которого приводит пресс-служба ОП РФ.

Он также отметил, что противоположная ситуация сложилась с голосованием по аэропорту Калининграда: "Активисты опубликовали открытое письмо против участия в конкурсе имени Иммануила Канта".

"Великий философ Кант вошел в шорт-лист, и некоторые активисты считают, что немецкий философ неуместен в списке великих русских имен. Я понимаю этих активистов, но, во-первых, Кант четыре года был подданным русской короны и, во-вторых, был избран членом Петербургской академии наук", — пояснил Фадеев, добавив, что он не видит аргументов, по которым "его могли бы исключить".

Секретарь ОП РФ считает, что весь лонг-лист конкурса "Великие имена России" мог бы быть включен в школьную программу. Фадеев выразил также надежду, что там, где состояние аэропортов оставляет желать лучшего, присвоение великого имени "побудит местные власти построить приличный терминал".

"Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым и стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.