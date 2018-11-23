Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства провел в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".

"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни — на уровне заработной платы, на пенсиях", — сказал Путин.

Он дал понять, что показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах.

"Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно", — заявил Путин.

Президент также отметил отсутствие конкретики в планах по развитию инфраструктуры.

"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35 процентов до 40-45 процентов, довести до нормативного состояния. Не очень понятно, правда? Не очень понятно, ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят? И то, что сегодня 30-35, завтра будет уже считаться 40-50, а ямы как были, колдобины, так и останутся", — пояснил президент.

Майский указ

В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года.

Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ставку по ипотеке в 8 процентов для семей со средним достатком, повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.