Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с применением вертолетов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Проведение учений в Кремле, свидетелями которых стали пользователи соцсетей, опубликовавшие затем кадры со взлетом военных вертолетов, вполне нормальная практика, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Проведение подобных учений — вполне нормальная практика", — сказал он.

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Песков отметил, что не может сообщить о стадиях учений и о том, что будет происходить на каждой из них. "Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект", — отметил Песков.

Он не стал комментировать информацию о том, что идет подготовка к регулярным учениям спецслужб в центре столицы, а также отвечать на вопрос, были ли на прикрепленных к вертолетам тросах манекены или сотрудники спецслужб. "Я просто не знаю, я не обладаю такой информацией. Просто позвоните в ФСО и спросите, ничего в этом такого нет", — сказал Песков, добавив, что если в службе охраны не хотят делиться такой информацией, значит, она, вероятнее всего, секретная.

Песков отметил, что сам российский лидер с 2012 года летает на вертолете в Кремль и из Кремля.

Федеральная служба охраны России ранее объяснила опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля, плановыми учениями. На видео один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.