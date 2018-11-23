Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с применением вертолетов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Проведение учений в Кремле, свидетелями которых стали пользователи соцсетей, опубликовавшие затем кадры со взлетом военных вертолетов, вполне нормальная практика, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Проведение подобных учений — вполне нормальная практика", — сказал он.
Песков отметил, что не может сообщить о стадиях учений и о том, что будет происходить на каждой из них. "Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект", — отметил Песков.
Федеральная служба охраны России ранее объяснила опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля, плановыми учениями. На видео один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.