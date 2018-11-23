В Москве 28-30 ноября обсудят проблемы сопровождения детей с аутизмом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Конференция о комплексном сопровождении детей с расстройством аутистического спектра (РАС) пройдет в Москве с 28 по 30 ноября, главной темой конференции станет проблема межведомственного взаимодействия при оказании помощи больным аутизмом, сообщила пресс-служба Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС.

"С 28 по 30 ноября 2018 года в Москве пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра", — говорится в сообщении.

Участие в форуме примут более тысячи специалистов, работающих в области проблем аутизма, ученых, представителей общественных организаций и государственных структур, уточнили в пресс-службе.

Главной темой конференции станет проблема межведомственного взаимодействия в области помощи людям с аутизмом, а также международное сотрудничество, отмечается в сообщении.

"Для нас конференция – это возможность подвести итоги и понять, куда мы движемся дальше. У нас появились системные результаты: они стали возможны благодаря объединению усилий государства, общественных движений, науки и вузовского сообщества в решении этой очень непростой и требующей всестороннего рассмотрения проблемы", – сказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, слова которой приводятся в сообщении.

На конференции будет представлен зарубежный государственный и некоммерческий опыт работы с детьми с расстройством аутистического спектра Великобритании, США и Австралии, уточнили в пресс-службе.