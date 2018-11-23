На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ/ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории 15-летней школьницы из Магнитогорска, которая с помощью адвоката хочет оспорить решение родителей.

Ранее местные СМИ сообщили, что девочка обратилась к юристам и заявила, что родители против воли пытаются забрать ее из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета и увезти домой в Магнитогорск.

"Здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах. Сейчас речь идет об обеспечении безопасности ребенка", — сказал РИА Новости детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной они внимательно разбираются в ситуации и пытаются выйти из конфликта с наименьшими потерями, в первую очередь в интересах ребенка.

"Ситуация сейчас на контроле. Выясняем все обстоятельства произошедшего. Выводы делать преждевременно. Сейчас взаимодействуем с органами системы профилактики Магнитогорска, в том числе для организации психологического сопровождения", — отметила Буторина.

В настоящее время, по ее данным, девочка находится в Магнитогорске.