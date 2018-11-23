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В Москве запустили онлайн-запись на экскурсии по метро с гидами

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип московского метро. Архивное фотоЛоготип московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Онлайн-запись на экскурсии по одному из самых впечатляющих метрополитенов мира с аккредитованными гидами открылась в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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"Мы запустили нашу новую платформу по подбору экскурсий в полноценном режиме. Сейчас уже открыта запись на первые 10 туров, среди которых есть даже детские экскурсии", — рассказал Ликсутов агентству в пятницу.

По его словам, эта площадка позволит жителям и гостям столицы выбрать и пройти интересные познавательные туры, познакомиться с гидами и ещё больше узнать об истории, архитектуре и особенностях столичного метрополитена. Для гидов это отличный шанс привлечь на свои экскурсии новых участников и хорошая возможность посетить уникальные мероприятия в метро, отметил заммэра.

"Для записи на экскурсии нужно открыть раздел "Все экскурсии" на сайте tour.mosmetro.ru. Когда пользователь "кликнет" на одну из прогулок, откроется описание маршрута. Здесь же указаны место встречи, рейтинг гида и длительность тура. Пользователю нужно выбрать время и дату, а также указать ФИО, номер телефона и адрес электронной почты", — пояснил вице-мэр.

Как заметил руководитель департамента, рейтинг гида составляется на основе оценок самих участников проекта, а перед выбором экскурсовода и маршрута горожане могут ознакомиться с отзывами об экскурсии, которую хотят выбрать.

"Оплачивать экскурсию нужно у гида при встрече. Стоимость прогулки гиды определяют самостоятельно, она указана в описании экскурсии. Гиды также самостоятельно определяют количество участников на каждой экскурсии, но максимальное число в одной группе не может превышать 20 человек", — добавил глава ведомства.

К примеру, в ходе экскурсии "Золотое кольцо метро. Триумф великой Победы" москвичи и гости столицы прогуляются по станциям, которые построены в послевоенный период. Гид покажет, как отразилась победа в Великой Отечественной войне на оформлении станций. Кроме того, участники прогулки по метро узнают о нереализованных проектах подземки.

Проект "Экскурсии в метро" запустили, чтобы упорядочить работу гидов в подземке и выбрать наиболее профессиональных специалистов с самыми занимательными маршрутами. Все гиды для получения аккредитации сдают экзамен и при необходимости проходят обучение. На сегодняшний день аккредитацию получили уже 185 экскурсоводов, пояснил глава ведомства. В ближайшее время на сайте появятся еще 20 новых экскурсий.

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