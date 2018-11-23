Свердловские хирурги удалили ребенку двухкилограммовую опухоль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Свердловские хирурги-онкологи впервые удалили 2-килограммовую опухоль печени 10-летней пациентке, сообщает в пятницу Областная детская клиническая больница.

"Уникальное оперативное вмешательство по удалению злокачественной опухоли печени 10-летней маленькой пациентке провели специалисты Областной детской клинической больницы (ОДКБ)", — говорится в сообщении.

Поступив в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ, ребенок прошел все необходимые обследования, но это не дало нужного ответа на вопрос о происхождении образования. Исходя из полученных данных, врачи больше склонялись к тому, что, возможно, образование является доброкачественным, и в итоге было принято решение по оперативному вмешательству, уточняет больница.

Большие объемы образования внесли корректировки в сам процесс операции — специалисты отказались от классического доступа. Во время оперативного вмешательства врачи открыли грудную клетку, рассекли диафрагму и переднюю грудную стенку для получения полного доступа к поврежденному органу и возможности шаг за шагом удалять новообразование. Операция длилась порядка 5 часов, было удалено 70% органа. Врачи подчеркивают, что вес печени здорового ребенка — порядка 800 граммов. Удаление столь объемного образования у ребенка было впервые в практике уральских хирургов-онкологов.

"Решившись на этот шаг, мы ставили перед собой единственную цель – сохранить ребенку жизнь и добиться полного выздоровления. В настоящее время пациентке проводится химиотерапия, согласно международному европейскому протоколу. И уже сегодня мы смело можем говорить о полном выздоровлении ребенка в самом ближайшем будущем", — приводятся в сообщении слова детского хирурга-онколога Областной детской клинической больницы Сергея Тупоногова.

Сейчас маленькая пациентка находится дома, но под наблюдением специалистов. Она приезжает на плановые госпитализации. Девочка чувствует себя хорошо, отмечает клиника.