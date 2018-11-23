Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Солнечная погода прогнозируется в Москве в пятницу, в этот день в городе обойдется без осадков, а максимальная температура воздуха не превысит ноля градусов, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в столице прошла метель, сопровождаемая резким порывистым ветром и колючим снегом.

"В течение дня погоду будет определять влияние антициклона с запада, потому москвичей и жителей города ждет солнечная погода, обойдется без осадков", — сообщил Тишковец.

По данным центра "Фобос", максимальная температура воздуха днем в Москве прогнозируется на уровне 0 — минус 2 градусов, в Подмосковье — минус 4 — плюс 1 градус.

Ветер ожидается северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в городе будет расти и составит 753 миллиметров ртутного столба.