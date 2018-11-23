Голикова назвала одно из основных условий роста рождаемости в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, поскольку имеющая свою недвижимость семья чувствует себя увереннее и более склонна к рождению еще одного ребенка, такое мнение высказала в интервью "Российской газете" вице-премьер Татьяна Голикова.

"Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее", — сказала Голикова.

В то же время вице-премьер отметила, что как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки, ее эффективности.

"Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает", — добавила вице-премьер.

Однако, заметила Голикова, суммарный коэффициент рождаемости в России, даже с учетом падения, лучше европейского.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что число женщин детородного возраста в России к 2032 году из-за демографического спада 1990-х годов сократится более чем на 25%. В ноябре прошлого года глава государства заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, введении выплат за рождение первенца и субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок, а также о необходимости срочно решить проблему нехватки мест в яслях.