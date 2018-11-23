Опрос показал, что россияне считают важным для социальной справедливости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Большинство россиян считает, что борьба с коррупцией, принцип "закон един для всех" и внимание к простым людям способствуют укреплению социальной справедливости в стране, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

ВЦИОМ представляет данные исследования о том, как, по мнению россиян, добиться социальной справедливости в России. Согласно опросу, 14% респондентов считают, что для того чтобы наше общество стало более социально справедливым, в первую очередь государству нужно бороться с коррупцией. Еще одной мерой для укрепления соцсправедливости 11% назвали принцип "закон един для всех" и внимание к простым людям. Кроме этого, 9% опрошенных полагают, что нужно повысить зарплаты и пенсии.

По данным ВЦИОМ, более половины (54%) россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. Еще 16% респондентов придерживаются мнения, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных.

Исследование также показало, что 29% респондентов придерживается мнения, что политика российских властей сегодня способствует укреплению социальной справедливости. Однако 32% россиян считают, что власти страны скорее препятствуют ей. Еще 30% опрошенных утверждают, что на сегодняшний день власти никак не влияют на справедливость общества.

Опрос проводился 5 ноября 2018 года по заказу Центра социального проектирования "Платформа". В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.