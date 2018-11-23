МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Владимир Сысоев и Борис Пайкин.

"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на задержание транспортного средства путем его перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку, если внутри транспортного средства, в отношении которого принято решение о задержании, находятся люди и (или) животные", — говорится в пояснительной записке.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях.

Авторы поясняют, что согласно действующему законодательству, в нормативных правовых актах прямой и однозначный запрет на эвакуацию транспортных средств с находящимися внутри людьми в настоящее время отсутствует. Косвенно запрет установлен постановлением правительства в части регулирования правил буксировки, однако правила не могут в полной мере применяться к ситуации задержания, поскольку в них идет речь о буксировке транспортного средств на сцепке или путем частичной погрузки. Задержание же, как правило, осуществляется путем полной погрузки, которая правилами дорожного движения не регулируется, говорится в пояснительной записке.

"При этом вопросы о том, кто должен следить за отсутствием пассажиров в салоне транспортного средства, эвакуируемого на специализированную стоянку, а также кто будет нести ответственность в случае, если пострадает пассажир перемещаемого автомобиля, в действующем законодательстве также не урегулированы", — отмечают авторы.

Кроме того, как указывают разработчики, согласно законодательству, животные относятся к имуществу, и на сегодняшний день никаких препятствий к задержанию транспортных средств с находящимися внутри животными нет — наличие животного в салоне автомобиля лишь обязаны указать в протоколе перед эвакуацией.

"Предлагаемый подход позволит повысить уровень ответственности уполномоченных лиц за принимаемые решения, унифицировать правоприменительную практику задержания транспортных средств и исключить нарушение прав граждан в ходе задержания транспортного средства", — уверены парламентарии.