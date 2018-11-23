МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Владимир Сысоев и Борис Пайкин.
"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на задержание транспортного средства путем его перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку, если внутри транспортного средства, в отношении которого принято решение о задержании, находятся люди и (или) животные", — говорится в пояснительной записке.
Соответствующие поправки предлагается внести в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях.
"При этом вопросы о том, кто должен следить за отсутствием пассажиров в салоне транспортного средства, эвакуируемого на специализированную стоянку, а также кто будет нести ответственность в случае, если пострадает пассажир перемещаемого автомобиля, в действующем законодательстве также не урегулированы", — отмечают авторы.
"Предлагаемый подход позволит повысить уровень ответственности уполномоченных лиц за принимаемые решения, унифицировать правоприменительную практику задержания транспортных средств и исключить нарушение прав граждан в ходе задержания транспортного средства", — уверены парламентарии.