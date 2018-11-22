Минтранс по поручению Путина рассмотрит эффективность ВСМ Москва-Казань

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ по поручению президента РФ Владимира Путина дополнительно рассматривает эффективность первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань и ее участка Москва-Нижний, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Газета " Ведомости " со ссылкой на источники в ноябре сообщала, что Путин сомневается в необходимости строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода. Как отмечало издание, есть поручение президента еще раз обсудить проект ВСМ в правительстве.

"Что касается высокоскоростных магистралей, было поручение президента, по которому мы должны дополнительно рассмотреть эффективность дороги Москва-Казань, Москва-Нижний и доложить об этом, и мы это сделаем. Он попросил, чтобы мы с Китайской Народной Республикой, у которой сегодня высокоскоростных магистралей половина всех существующих в мире, поработали и уточнили у них экономическую эффективность", — сообщил Дитрих в четверг, выступая в Совете Федерации.

Министр напомнил, что 7 ноября он был в Китае и с министром транспорта и с заместителем профильного комитета обсуждал эти вопросы. Дитрих отметил, что высокоскоростная магистраль не конкурирует с дорогами, поездами и электричками, а конкурирует с авиацией. "Здесь обстоятельство в следующем: если мы идём по этому пути, надо понимать, что наши планы по развитию авиации будут, соответственно, каким-то образом скомпенсированы", — добавил он.

Министр продолжил, что для того, чтобы делать высокоскоростные магистрали, нужно строить поезда на своей территории и, соответственно, заказывать минимум 50-100 таких поездов, а это большое количество высокоскоростных магистралей, большая программа, большие капиталовложения. "Поэтому мы, скорее всего, в этом ключе будем докладывать эти подходы, и будем просить президента нас поддержать. Если такая поддержка будет получена, мы будем в этот проект двигаться дальше", — добавил министр.

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком планируется Москва-Гороховец (Владимирская область) — оценивается в 621,5 миллиарда рублей.