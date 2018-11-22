Путин заявил о важности обеспечения достойного уровня жизни семей в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей Всероссийского конкурса "Семья года" и отметил, что обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей является приоритетным направлением для государства.

"Приветствую вас в Москве на финале Всероссийского конкурса "Семья года". С удовлетворением отмечу, что ваш проект, нацеленный на укрепление института семьи, продвижение в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, объединил вокруг своих благородных идей единомышленников практически из всех регионов нашей страны, стремящихся поделиться своим семейным и родительским опытом, познакомиться и пообщаться с другими участниками", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил "впечатляющее" количество заявок, поданных на конкурс в различных номинациях, самая популярная из которых – "Многодетная семья". По словам президента, примеры счастливой супружеской жизни и ответственного воспитания детей очень важны и являются ориентиром для молодежи. "Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее", — отметил Путин.

"Со своей стороны подчеркну, что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей – в числе значимых государственных приоритетов. И потому отрадно, что успеху этой масштабной работы способствуют такие востребованные гражданские инициативы, каким, безусловно, является ваш форум", — говорится в телеграмме.

В заключение президент поздравил лауреатов с победой в конкурсе и пожелал всем присутствующим здоровья и благополучия.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации концепции государственной семейной политики РФ. Конкурс является значимым инструментом в пропаганде и повышении общественного престижа, ценностей семьи и ответственного родительства.

В 2018 году в оргкомитет всероссийского конкурса поступило 329 представлений на семьи-победители региональных этапов, в том числе в номинации "Многодетная семья" — 74 семьи, "Молодая семья" — 69 семей, "Сельская семья" — 68 семей, "Золотая семья России" — 48 семей, "Семья — хранитель традиций" — 70 семей