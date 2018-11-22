В Минтрансе планируют использовать двухэтажные поезда для поездок в Крым

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал о планах использовать двухэтажные поезда в направлении Крыма с открытием железнодорожной части моста.

Автодорожная часть моста с материковой части России в Крым уже открыта. Железнодорожную составляющую моста планируется открыть в конце 2019 года.

"Отдельно остановлюсь на закупке двухэтажных пассажирских вагонов. В этом году их будет закуплено 65 единиц, что позволит сформировать более шести составов. Я думаю, что первые составы начнут курсировать на южном направлении. Нам бы хотелось, когда будет открыто железнодорожное сообщение с республикой Крым, задействовать их в первую очередь на этом направлении", — сообщил Дитрих в четверг, выступая в Совете Федерации.

Закупками двухэтажных поездов занимается "Федеральная пассажирская компания" ("Дочка" РЖД).

Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.

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