МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МВД предлагает не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы включат в реестр, а предельные тарифы для них разработает ФАС.
Сейчас госпошлина за выдачу номеров на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет две тысячи рублей. За регистрационные знаки на мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.