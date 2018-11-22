МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МВД предлагает не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Закон позволит покупателям новых машин регистрировать их и получать номерные знаки прямо в автосалоне. Документ вступит в силу в 2019 году.

Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы включат в реестр, а предельные тарифы для них разработает ФАС.

По словам Волк, сведения о присвоенном во время госрегистрации авто номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За его выдачу уже установлена соответствующая пошлина.

Сейчас госпошлина за выдачу номеров на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет две тысячи рублей. За регистрационные знаки на мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.