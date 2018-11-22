В Красноярске запустят производство цифровых управляемых лекарств

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производство цифровых управляемых лекарств для борьбы с раковыми заболеваниями запустят в Красноярске, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"При поддержке правительства Красноярского края и ФПИ планируется организовать серийное производство цифровых управляемых лекарств и роботизированных систем тераностики (терапии и диагностики) онкологических заболеваний", – говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, производство предполагается создать на базе Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярского государственного медицинского университета имени В.Ф. Войно-Ясенецкого и научно-производственного предприятия "Радиосвязь".

Такое решение было принято в ходе поездки делегации ФПИ во главе с генеральным директором Андреем Григорьевым в Красноярский край. Целью визита стала оценка готовности к осуществлению совместных проектов.

"Участники визита ознакомились с готовностью к созданию производства медицинских приборов и препаратов на базе предприятия "Радиосвязь" в ходе реализации совместного аванпроекта, связанного с технологиями диагностики и магнитодинамической терапии онкологических заболеваний", – уточнили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.