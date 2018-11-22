В Госдуму внесли проект о борьбе с конфликтом интересов парламентариев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что он совместно с членом Совета Федерации Сергеем Мамедовым и рядом депутатов Госдумы внес в ГД законопроект об ответственности парламентариев за непредотвращение конфликта интересов.

"Соответствующие изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", — сказал сенатор.

Как отметил Кутепов, в случае нарушения антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, сенаторы и депутаты могут получить предупреждение или освобождены от руководящей и иной должности в Совфеде или Госдуме.

"Прекращения депутатских или сенаторских полномочий законопроект в этой части не предусматривает", — сказал он.

Сенатор сообщил, что законопроект направлен на реализацию Национального плана противодействия коррупции, утвержденного указом президента РФ, и рекомендаций ГРЕКО (Группы государств по борьбе с коррупцией).

В настоящее время, отметил он, парламентарии не несут никакой ответственности за неуведомление о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. "В то же время другие должностные лица органов госвласти подлежат за такое нарушение антикоррупционного законодательства увольнению, или им может быть вынесен выговор, замечание или предупреждение о неполном должностном соответствии", — сказал Кутепов.