Фонд Дерипаски потратил в 2018 году 250 млн руб на спасение бродячих собак

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" предпринимателя Олега Дерипаски сообщил об открытии в четверг четырех новых приютов для бездомных собак. Как уточнил РИА Новости представитель фонда, его затраты по данному направлению вместе с содержанием ранее открытого приюта в Сочи составили в текущем году порядка 250 миллионов рублей.

Первый приют "Поводог" был открыт фондом в Сочи накануне Олимпиады. "За пять лет работы приют забрал с улиц, вылечил и устроил в новые семьи более семисот пятидесяти собак. Фонд "Вольное дело" планирует дальнейшее расширение программы защиты животных — в 2019 году начнется строительство приюта в Краснодарском крае", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Новые приюты "Поводог" открыты в Наро-Фоминске (Московская область), Красноярске, Иркутске и Абакане. Они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при каждом есть ветеринарная клиника.

В новых приютах пока содержится суммарно около 300 собак, примерно столько же – в ранее открытом приюте в Сочи, уточнил РИА Новости представитель фонда.

"Во всех приютах "Поводог" созданы оптимальные условия для размещения собак, их обследования, лечения, психологической адаптации и базовой дрессировки. Все собаки, попадающие в приюты, проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются в соответствии с международными ветеринарными нормами и стерилизуются. Информация о каждом животном заносится в общую для всех приютов базу данных, с помощью которой специалисты подбирают собакам подходящие семьи", — отмечается в сообщении фонда.

Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" основан Дерипаской в 2008 году для решения социально значимых проблем, поддержки отечественного образования и науки, содействия сохранению культурно-исторического наследия России.