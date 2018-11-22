Фонд Дерипаски потратил в 2018 году 250 млн руб на спасение бродячих собак

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" предпринимателя Олега Дерипаски сообщил об открытии в четверг четырех новых приютов для бездомных собак. Как уточнил РИА Новости представитель фонда, его затраты по данному направлению вместе с содержанием ранее открытого приюта в Сочи составили в текущем году порядка 250 миллионов рублей.
Новые приюты "Поводог" открыты в Наро-Фоминске (Московская область), Красноярске, Иркутске и Абакане. Они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при каждом есть ветеринарная клиника.
В новых приютах пока содержится суммарно около 300 собак, примерно столько же – в ранее открытом приюте в Сочи, уточнил РИА Новости представитель фонда.
Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" основан Дерипаской в 2008 году для решения социально значимых проблем, поддержки отечественного образования и науки, содействия сохранению культурно-исторического наследия России.