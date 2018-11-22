Артюхов: численность коренных жителей Ямала достигла 48 тысяч человек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Численность коренных жителей Ямала — ненцев, хантов и селькупов за последние годы стабильно растет и в настоящее время достигла 48 тысяч человек, сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Он выступил на пленарном заседании федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве", который проходит с 21 по 25 ноября в столице и объединяет свыше сорока деловых и культурных событий арктической тематики. В открытии форума также приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, президент Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков и вице-президент Всемирной туристской организации при ООН UNWTO Наталья Андронова.

"Стоит отметить, что масштабное освоение арктического региона не нарушило самобытного уклада жизни коренных северян. Так, численность населения автономного округа — 540 тысяч человек, из них 48 тысяч — представители коренных народов Севера — ненцы, ханты, селькупы. Причём 19 тысяч тундровиков ведут кочевой образ жизни. За последние восемь лет численность коренных народов, занимающихся традиционным хозяйствованием, выросла на 30%", — сказал Артюхов в ходе выступления.

По его словам, это показательный пример развития коренных малочисленных народов в современных условиях. "На Ямале нам удалось найти ту тонкую грань, когда традиционное хозяйствование сочетается с активной добычей на крупных производствах", — отметил Артюхов.

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