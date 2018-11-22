Россия и Венгрия договорились о признании документов об образовании

БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образования, квалификации и научных степеней, соответствующее соглашение было подписано в четверг в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.

Документ подписали замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы продолжаем продвигать двустороннюю повестку модернизации и создаем условия для эффективной организации наукоемких производств в будущем. Подписанное на полях заседания МПК соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях — важный и конкретный шаг в этом направлении", — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству проходит в Будапеште, председателем c российской стороны является министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, c венгерской — министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.