В Госдуме выступили за усиление мер против пьяных водителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ужесточение наказания за повторное вождение в состоянии опьянения позволит производить арест обвиняемого на время следствия, что поможет предотвращать дальнейшие преступления или уход водителя от ответственности, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Большое количество водителей в то время, когда на них оформляются процессуальные документы и идет следствие, а это занимает время, остаются на свободе, снова садятся за руль и совершают тяжкие преступления, лишая жизни одного или нескольких человек. Поэтому здесь, конечно, мы поддержим эту инициативу", — сказал Лысаков РИА Новости.
Он пояснил, что когда водителя задерживают в состоянии опьянения, то из-за нынешней тяжести такого преступления его отпускают на время оформления процессуальных документов. Ужесточение же наказания позволит непосредственно на месте производить задержание и последующий арест.
"У нас по существующей уголовно-процессуальной норме такого водителя передают в руки дознавателя, оформляют процессуальные документы, и его отпускают. В это время очень много случаев, когда люди либо сбегают, в том числе за границу, если они граждане иностранного или сопредельного государства, либо снова садятся за руль и уже под колесами могут погибнуть люди", — добавил Лысаков. —0-