В Госдуме выступили за усиление мер против пьяных водителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ужесточение наказания за повторное вождение в состоянии опьянения позволит производить арест обвиняемого на время следствия, что поможет предотвращать дальнейшие преступления или уход водителя от ответственности, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков сообщил, что МВД внесло в правительство законопроект, предлагающий увеличение с двух до четырех лет срока лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде, а размер штрафа предлагается увеличить до 500 тысяч рублей.

"Большое количество водителей в то время, когда на них оформляются процессуальные документы и идет следствие, а это занимает время, остаются на свободе, снова садятся за руль и совершают тяжкие преступления, лишая жизни одного или нескольких человек. Поэтому здесь, конечно, мы поддержим эту инициативу", — сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что когда водителя задерживают в состоянии опьянения, то из-за нынешней тяжести такого преступления его отпускают на время оформления процессуальных документов. Ужесточение же наказания позволит непосредственно на месте производить задержание и последующий арест.

"Он (водитель) на период следствия зачастую садится за руль, и происходит непоправимое — кто-то погибает под его колесами. Вот чтобы этого не было, человека необходимо подвергнуть аресту на время следствия для того, чтобы он не мог натворить дальнейшей беды. Вот для того, чтобы имелись процессуальные соответствующие условия, для этого коллеги предлагают изменить срок и сумму (штрафа)", — сказал парламентарий.

"У нас по существующей уголовно-процессуальной норме такого водителя передают в руки дознавателя, оформляют процессуальные документы, и его отпускают. В это время очень много случаев, когда люди либо сбегают, в том числе за границу, если они граждане иностранного или сопредельного государства, либо снова садятся за руль и уже под колесами могут погибнуть люди", — добавил Лысаков. —0-