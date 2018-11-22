Из крымских больниц выписали всех пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Все 25 пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже, изначально госпитализированных в больницах полуострова, выписаны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики Крым.

"По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствуют", — сообщили в минздраве региона.

Продолжают лечение 12 пострадавших: 10 человек (7 детей и 2 взрослых) в больницах Москвы, еще двое взрослых – в краевой больнице Краснодара номер 1. По данным ведомства, изначально было госпитализировано 46 раненых в колледже, 25 человек – в крымские медицинские учреждения.

Власти Крыма выплатили из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей, продолжаются выплаты пострадавшим из федерального бюджета.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.