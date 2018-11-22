Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Реализация инициативы, позволяющей приравнять действие употребления ряда лекарств к алкогольному опьянению, во многом зависит от проработанности деталей закона. Об этом заявил главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников в интервью РГ.

Эксперт отметил, что основной проблемой является определение "степени опьянения" при приеме разрешенных лекарств. Таким образом, главной задачей станет установление пороговых значений употребляемых водителем препаратов, превышение которых будет грозить наказанием.

"Известно, что отдельные препараты могут выводиться из организма несколько недель, так что выпитая в начале месяца "таблетка от сердца" вполне может стать причиной лишения прав совершенно трезвого человека", — отметил Огородников.

Ранее в ГИБДД предложили приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Причиной для такой инициативы стал законодательный пробел в КоАП, который не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, употребляющим ухудшающие реакцию и внимание препараты.