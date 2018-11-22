Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Реализация инициативы, позволяющей приравнять действие употребления ряда лекарств к алкогольному опьянению, во многом зависит от проработанности деталей закона. Об этом заявил главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников в интервью РГ.
"Известно, что отдельные препараты могут выводиться из организма несколько недель, так что выпитая в начале месяца "таблетка от сердца" вполне может стать причиной лишения прав совершенно трезвого человека", — отметил Огородников.
Ранее в ГИБДД предложили приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Причиной для такой инициативы стал законодательный пробел в КоАП, который не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, употребляющим ухудшающие реакцию и внимание препараты.