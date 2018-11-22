В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных норм после размещенного в интернете видеоролика, на котором старшеклассники одной из школ в Омской области выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в школьной столовой.
"Прокуратура Марьяновского района Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в одном из образовательных учреждений муниципального района", — говорится в сообщении.
Местное издание "Новый Омск" со ссылкой на председателя комитета по образованию Марьяновского района Ольгу Ходюк сообщает, что авторы скандального видеоролика уже установлены – они заявили, что просто хотели пошутить и устроили инсценировку, а в реальности школьники не ели из грязной посуды. По данным чиновницы, со школьниками провели профилактическую беседу в школе, комитете по образованию, а также работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних.