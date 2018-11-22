В Госдуму внесли проекты о борьбе с распространением экстремизма в тюрьмах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесен пакет проектов о предотвращении распространения экстремистской идеологии в тюрьмах, сообщила пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Ранее первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости о том, что депутаты "Единой России" планируют представить текст проекта о содержании в отдельных тюрьма осужденных за террористические преступления. Политик пояснил, что речь идёт о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

"Сегодня в Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на предотвращение распространения радикальной экстремистской идеологии в местах лишения свободы и соразмерность наказания за преступления террористической направленности", — сообщила пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проектами предлагается скорректировать нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов об отбывании наказания лиц, осужденных за преступления террористической направленности.

"Предлагается установить правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности. Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций", — цитирует пресс-служба комитета Крашенинникова.

Как пояснил парламентарий, сейчас лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, где осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц, что сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций в период отбывания наказания.

"Вместе с тем, в тюрьмах, в отличие от условий в исправительных колониях, лица содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных. Для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы законопроектом предлагается включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных преступлений, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания в тюрьме. А в случае совершения особо тяжкого такого преступления – установить правило об обязательном отбывании основной части срока наказания в тюрьме", — сообщил Крашенинников.

Второй законопроект предлагает наделить ФСИН России правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида. Третья законодательная инициатива связана с предложением применять в отношении осужденных за совершение отдельных особо тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью и бандитизмом, порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы — из расчета один день за один день.

"Кратность зачета времени нахождения лица в СИЗО в срок отбывания наказания была введена федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ. Предлагаемая корректировка позволит исключить применение смягчающих коэффициентов зачета времени, а соответственно и сокращение сроков наказания у лиц, деяния которых представляют особую опасность для общества. А именно, осужденных за преступления по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" и по статье 209 УК РФ "Бандитизм", — отмечается в сообщении пресс-службы комитета.

Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на соразмерное наказание осужденных, чьи деяния представляют особою опасность для общества и государства. —0-