Эксперт назвал борщевик признаком бесхозяйственности

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель проекта "Фабрика Борщевик" Наталия Дронова заявила, что считает распространение этого ядовитого растения в России признаком бесхозяйственности и призывает перерабатывать его.

В четверг немецкая газета Suddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой назвала борщевик в России настоящим стихийным бедствием. По данным газеты, сорняк, изначально произрастающий на Кавказе, захватил среднюю полосу России.

"Фабрика Борщевик" занимается поиском лучших практик борьбы и использования борщевика в разных регионах РФ и за рубежом. Как отмечает руководитель проекта, борщевиком охвачены Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а через 7-8 лет, по прогнозу ученых, растение доберется и до Сибири. Ежегодно площадь его распространения увеличивается на 10%, добавила она.

"Я для себя формулирую проблему борщевика не как стихийное бедствие. Я считаю, что это показатель бесхозяйственности", — сказала РИА Новости Дронова.

Растение выбирает заброшенные земли, продолжила эксперт. "Я считаю, что (поможет — ред.) только переработка. Если саранчу нельзя победить, то ее можно научиться готовить. Из сока борщевика и его биомассы можно изготавливать различную продукцию", — пояснила она.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

В ряде регионов приняты программы по борьбе с этим растением и выделяются средства. Власти также мотивируют владельцев на борьбу с растением. Например, в Подмосковье наказание за неуничтожение сорняка грозит как владельцам крупных участков, так и обычным дачникам.