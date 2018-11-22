Минтруд назвал отрасль, где ощущается максимальная потребность в кадрах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова рассказала, в какой сфере ощущается максимальная потребность в кадрах.

"Сейчас отмечают и работодатели, что есть высокая потребность в специалистах, у которых очень высокие навыки в сфере информационных технологий… и программирования, безусловно. Мы видим, что растёт спрос на этих сотрудников", — заявила она.

Ельцова уточнила, что данные о дефицитных сферах ведомство получает из общероссийского банка вакансий, насчитывающего около 1,5 миллиона предложений ежегодно.

Замминистра отметила, что отрасль "чувствует свои потребности" и разрабатывает профстандарты для новых позиций, в частности для специалистов по интернет-маркетингу.

Кроме информационных технологий, дефицит кадров есть в бюджетной сфере: не хватает водителей и врачей.