Минтруд назвал отрасль, где ощущается максимальная потребность в кадрах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова рассказала, в какой сфере ощущается максимальная потребность в кадрах.
Ельцова уточнила, что данные о дефицитных сферах ведомство получает из общероссийского банка вакансий, насчитывающего около 1,5 миллиона предложений ежегодно.
Замминистра отметила, что отрасль "чувствует свои потребности" и разрабатывает профстандарты для новых позиций, в частности для специалистов по интернет-маркетингу.
Кроме информационных технологий, дефицит кадров есть в бюджетной сфере: не хватает водителей и врачей.