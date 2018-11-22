МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак поручил секретарю омского регионального отделения партии Юрию Тетянникову разобраться в ситуации, связанной с высказываниями депутата омского горсовета Алексея Провозина о многодетных семьях, и сделать соответствующие организационные выводы, сообщает пресс-служба "Единой России".

Омское издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин заявил о ненормальности практики предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. "Если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные", — привело издание слова политика. Позднее Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" заявил, что у него вызывают недоумение попытки противопоставить его высказывание политике президента РФ. Он подчеркнул, что выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций.

"Слова Провозина о нежелании поддерживать многодетные семьи не имеют ничего общего с позицией "Единой России", для которой вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными. Поручаю секретарю омского реготделения разобраться в данной ситуации и сделать соответствующие организационные выводы", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.